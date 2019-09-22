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Пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі намагають ліквідувати вже півдоби. Фото: ДСНС

Пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі намагаються ліквідувати вже півдоби (ФОТО)

22 вер 2019, 13:31
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Пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі спалахнула вчора близько 23.00 за межами смт Березанка у Миколаївській області.

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Вогонь охопив площу близько 1 тис. кв. м. Пожежники продовжують ліквідацію окремих осередків. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 00.20, однак окремі осередки ще горять. Вітряна погода значно ускладнює гасіння вогню.

Пожежа на сміттєзвалищі. Фото: ДСНС

Зранку до ліквідації пожежі додатково залучили бульдозер від комунального підприємства «Березань».

Наразі на місці подій продовжують працювати четверо пожежників із особового складу та одна одиниця техніки від ДСНС. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, що синоптики попередили про ускладнення погодних умов через пориви сильно вітру. У найближчі два дні також утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Луцьку в ніч з 19 на 20 вересня горів військовий госпіталь, який розташований у будівлі колишнього монастиря ордена тринітаріїв XVIII століття.

Джерело: Ракурс


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