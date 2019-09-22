Пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі намагають ліквідувати вже півдоби. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127130-pojeju-na-nesankcionovanomu-smittiezvalyschi-namagaut-likviduvaty-vje-pivdoby-foto.html

Ракурс

Пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі спалахнула вчора близько 23.00 за межами смт Березанка у Миколаївській області.

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Вогонь охопив площу близько 1 тис. кв. м. Пожежники продовжують ліквідацію окремих осередків. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 00.20, однак окремі осередки ще горять. Вітряна погода значно ускладнює гасіння вогню.

Зранку до ліквідації пожежі додатково залучили бульдозер від комунального підприємства «Березань».

Наразі на місці подій продовжують працювати четверо пожежників із особового складу та одна одиниця техніки від ДСНС. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, що синоптики попередили про ускладнення погодних умов через пориви сильно вітру. У найближчі два дні також утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Луцьку в ніч з 19 на 20 вересня горів військовий госпіталь, який розташований у будівлі колишнього монастиря ордена тринітаріїв XVIII століття.