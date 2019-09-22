Трамп схвалив відправку військ в Саудівську Аравію. Фото: mir24.tv

https://racurs.ua/ua/n127129-tramp-shvalyv-vidpravku-viysk-v-saudivsku-araviu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відправить американські війська в Саудівську Аравію для посилення протиповітряної і ракетної оборони країни.

Loading...

Рішення прийнято у відповідь на прохання королівства про допомогу після нападу на найбільші нафтові об'єкти країни. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на Reuters.

Для операції задіють помірну кількість військ, які будуть займатися обороною. Також в Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати планують доставити військову техніку.

Пентагон розглядає відправку винищувачів, безпілотників і протиракетних батарей. Також, можливо, в регіон направлять на невизначений термін авіаносець.

За інформацією видання The Wall Street Journal, лідери єменських хуситів планують нову атаку. Видання зазначає, що частина лідерів хуситів потрапила під вплив Ірану і тепер між ними постійно виникають конфлікти і суперечності.

Нагадаємо, США направили в Перську затоку есмінець USS Nitz. Саудівська Аравія волає про допомогу після атаки безпілотників 14 вересня на один з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco.

Як раніше повідомляв «Ракурс», США опублікували докази причетності Ірану до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії.