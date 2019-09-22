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Ракурс
Трамп одобрил отправку войск в Саудовскую Аравию. Фото: mir24.tv

Трамп одобрил отправку войск в Саудовскую Аравию

22 сен 2019, 12:47
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Президент США Дональд Трамп отправит американские войска в Саудовскую Аравию для усиления противовоздушной и ракетной обороны страны.

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Решение принято в ответ на просьбу королевства о помощи после нападения на крупнейшие нефтяные объекты страны. Об этом сообщает «Европейская правда» ссылаясь на Reuters.

Для операции задействуют умеренное количество войск, которые будут заниматься обороной. Также в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты планируют доставить военную технику.

Пентагон рассматривает отправку истребителей, беспилотников и противоракетных батарей. Также, возможно, в регион направят на неопределенный срок авианосец.

По информации издания The Wall Street Journal, лидеры йеменских хуситов планируют новую атаку. Издание отмечает, что часть лидеров хуситов попала под влияние Ирана и теперь между ними постоянно возникают конфликты и противоречия.

Напомним, США направили в Персидский залив эсминец USS Nitz. Саудовская Аравия взывает о помощи после атаки беспилотников 14 сентября на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco.

Как ранее сообщал «Ракурс», США опубликовали доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии.


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