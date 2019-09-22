Ястремская обыграла Томлянович на турнире в Китае. Фото: Xsport

https://racurs.ua/n127128-yastremskaya-obygrala-tomlyanovich-na-turnire-v-kitae-video.html

Ракурс

Известная 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 28 WTA) выиграла дебютный матч в турнире серии Премьер 5 в китайском Ухане.

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Ее противницей была Айла Томлянович из Автралии (№ 42 WTA). Об этом сообщает sport.ua.

Ястремская хорошо показала себя в розыгрышах, а вот с брейками у нее не сложилось. Томлянович отметилась хорошей первой подачей. В девятом гейме австралийская спортсменка заработала двойной скрытый сетбол, но Ястремская перехватила инициативу в матче.

Сражение продолжалось 1 час 21 минуту. Ястремская победила со счетом 7:6 (5), 6:2.

Во втором круге вторая ракетка Украины сразится с Кристиной Макхейл (№ 100 WTA) илис Анастасией Севастовой (№ 18 WTA).

Призовой фонд турнира составляет 2,9 млн долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа Ястремская проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной в поединке за выход в четвертый круг соревнований US Open.