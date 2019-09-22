Ястремська обіграла Томлянович на турнірі в Китаї. Фото: Xsport

https://racurs.ua/ua/n127128-yastremska-obigrala-tomlyanovych-na-turniri-v-kytayi-video.html

Ракурс

Відома 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська (№ 28 WTA) виграла дебютний матч в турнірі серії Прем'єр 5 в китайському місті Ухань.

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Її суперницею була Айла Томлянович з Автралії (№ 42 WTA). Про це повідомляє sport.ua.

Ястремська добре показала себе в розіграшах, а ось з брейками у неї не склалося. Томлянович відзначилася хорошою першою подачею. У дев’ятому геймі австралійська спортсменка заробила подвійний прихований сетбол, але Ястремська перехопила ініціативу в матчі.

Бій тривав 1 годину 21 хвилину. Ястремська перемогла з рахунком 7:6 (5), 6:2.

У другому колі друга ракетка України зіграє з Христиною Макхейл (№ 100 WTA) або з Анастасією Севастовою (№ 18 WTA).

Призовий фонд турніру становить 2,9 млн дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня Ястремська програла першій ракетці України Еліні Світоліной в поєдинку за вихід до четвертого кола змагань US Open.