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Ракурс
Міноборони РФ назвало головну для себе загрозу. Фото: Минобороны РФ

Міноборони РФ назвало головну для себе загрозу

22 вер 2019, 11:16
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У Міністерстві оборони РФ заявили, що віра США у власну силову перевагу несе загрозу для Росії та інших країн.

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За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, віра в те, що баланс сил складеться на користь США, може призвести до «різних нерозумних ідей». Про це він заявив в інтерв’ю «Московському комсомольцю».

Шойгу зазначив, що будь-яка держава має усвідомлювати свою вразливість і прагнути до збереження балансу і загальної рівної безпеки.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що головним викликом Вашингтона в сфері безпеки є Росія. У Штатах зазначили, що дії РФ несуть небезпеку у найближчій перспективі, так як Москва хоче змінити державні кордони в односторонньому порядку.

Еспер також заявляв, що Кремль порушує територіальну цілісність сусідів.

Нагадаємо, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення РФ договору з США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у відповідь на російську загрозу в НАТО планують модернізувати свої системи протиракетної оборони і створити власні ракети наземного базування.


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