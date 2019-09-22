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Ракурс
Минобороны РФ назвало главную для себя угрозу. Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ назвало главную для себя угрозу

22 сен 2019, 11:16
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В Министерстве обороны РФ заявили, что вера США в собственное силовое превосходство несет угрозу для России и других стран.

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По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вера в то, что баланс сил сложится в пользу США, может привести к «разным неразумным идеям». Об этом он заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу отметил, что любое государство должно осознавать свою уязвимость и стремиться к сохранению баланса и всеобщей равной безопасности.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что главным вызовом Вашингтона в сфере безопасности является Россия. В Штатах отметили, что действия РФ несут опасность в ближайшей перспективе, так как Москва хочет изменить государственные границы в одностороннем порядке.

Эспер также заявлял, что Кремль нарушает территориальную целостность соседей.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ответ на российскую угрозу в НАТО планируют модернизировать свои системы противоракетной обороны и создать собственные ракеты наземного базирования.


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