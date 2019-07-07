НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

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В НАТО планируют модернизировать свои системы противоракетной обороны и создать собственные ракеты наземного базирования. Такие методы должны обсудить на заседание Североатлантического альянса, хотя организация считает эти меры малопривлекательными.

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НАТО вынужден реагировать на развертывание новых российских ракет средней дальности. Нынешняя противоракетная оборона нацелена на отражение ракет из Ирана и других ракетных направлениях вне зоны ответственности альянса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНИАН.

В НАТО считают, что переориентация ПРО на Россию может вызвать раскол внутри организации и вызвать агрессию Кремля. Отметим, что в РФ давно уже утверждают, что комплексы ПРО НАТО в Румынии и Польше направлены против России.

Во время заседания Совета Альянса, который сейчас проходит в Брюсселе, у России есть последний шанс снять крылатую ракету 9М729 «Новатор» с вооружения и тем самым спасти ракетный договор. Если в НАТО не договорятся с РФ и не согласятся на перепрофилирование ПРО, компромиссом могут стать узкоцелевые комплексы.

Вероятно, комплексы оснастят средствами на основе лазерной и микроволновой энергии. После выхода РФ из договора президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты подготовят военный ответ за нарушения Москвой своих обязательств.

Как известно, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.