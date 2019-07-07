Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

7 июл 2019, 11:21
999

В НАТО планируют модернизировать свои системы противоракетной обороны и создать собственные ракеты наземного базирования. Такие методы должны обсудить на заседание Североатлантического альянса, хотя организация считает эти меры малопривлекательными.

Loading...

НАТО вынужден реагировать на развертывание новых российских ракет средней дальности. Нынешняя противоракетная оборона нацелена на отражение ракет из Ирана и других ракетных направлениях вне зоны ответственности альянса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНИАН.

В НАТО считают, что переориентация ПРО на Россию может вызвать раскол внутри организации и вызвать агрессию Кремля. Отметим, что в РФ давно уже утверждают, что комплексы ПРО НАТО в Румынии и Польше направлены против России.

Во время заседания Совета Альянса, который сейчас проходит в Брюсселе, у России есть последний шанс снять крылатую ракету 9М729 «Новатор» с вооружения и тем самым спасти ракетный договор. Если в НАТО не договорятся с РФ и не согласятся на перепрофилирование ПРО, компромиссом могут стать узкоцелевые комплексы.

Вероятно, комплексы оснастят средствами на основе лазерной и микроволновой энергии. После выхода РФ из договора президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты подготовят военный ответ за нарушения Москвой своих обязательств.

Как известно, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

Из-за выхода России из ракетного договора с США НАТО планирует модернизировать свои системы противоракетной обороны. Меры безопасности заключаются в создании собственных ракет наземного базирования, хотя эту альтернативу в НАТО считают малопривлекательной

Новости мира
11:21

В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены (ФОТО)

Жертвами взрыва бензовоза в России стали четыре человека. Еще 11 россиян получили ранения. Среди них четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Почти все погибшие оказались туристами

Новости мира
09:55

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04   6 июл
Новости партнеров
Загрузка...