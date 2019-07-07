НАТО модернізує протиракетну оборону у відповідь на вихід РФ з ракетного договору. Фото: UA.NEWS

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У НАТО планують модернізувати свої системи протиракетної оборони та створити власні ракети наземного базування. Такі методи мають обговорити на засідання Північноатлантичного альянсу, хоча організація вважає ці заходи малопривабливими.

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НАТО вимушений реагувати на розгортання нових російських ракет середньої дальності. Нинішня протиракетна оборона націлена на відбиття ракет з Ірану та інших ракетних напрямках поза зоною відповідальності Альянсу. Про це повідомляє The New York Times, передає УНІАН.

У НАТО вважають, що переорієнтування ПРО на Росії може спричинити розкол всередині організації та викликати агресію Кремля. Зазначимо, що у РФ давно вже стверджують, що комплекси ПРО НАТО у Румунії та Польщі направлені проти Росії.

Під час засідання Ради Альянсу, що зараз проходить у Брюсселі, Росія має останній шанс зняти крилату ракету 9М729 «Новатор» з озброєння і тим самим врятувати ракетний договір. Якщо в НАТО не домовляться з РФ та не погодяться на перепрофілювання ПРО, компромісом можуть стати вузькоцільові комплекси.

Ймовірно, комплекси оснастять засобами на основі лазерної та мікрохвильової енергії. Після виходу РФ з договору президент США Дональд Трамп заявив, що Штати підготують військову відповідь через порушення Москвою своїх зобов’язань.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін 3 липня підписав закон про призупинення РФ договору зі США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.