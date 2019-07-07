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Ракурс
Метеорологічне попередження: грози та шквали передають синоптики. Фото: Фокус

Метеорологічне попередження: грози та шквали передають синоптики (КАРТА)

7 лип 2019, 10:28
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В Україні синоптики оголосили штормове попередження. Сьогодні 7 липня у західних, центральних та північних областях очікується гроза, а на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються дощі та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

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На сході та півдні країни зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Метеорологічне попередження та пожежна небезпека в Україні 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

У зв’язку із значними дощами у другій половині сьогоднішнього дня, вже протягом наступної доби очікуються підйоми рівнів води на 1 м. Підйом води очікуються на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області).

Зазначимо, що на гірських притоках Дністра можуть формуватися швидкоплинні дощові паводки з рiзким пiдвищенням рiвнiв води. Також можливе формування значного мiсцевого та силового стоку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Україні очікуються дощі та грози у більшості областей. Гарна погода зберігатиметься лише у декількох областях.

Джерело: Ракурс


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