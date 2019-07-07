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У Росії вибухнув бензовоз: загинули 4 осіб, понад 10 поранені. Фото: Днепр час
У Росії вибухнув бензовоз: загинули 4 осіб, понад 10 поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n124013-u-rosiyi-vybuhnuv-benzovoz-zagynuly-4-osib-ponyad-10-poraneni-foto.htmlРакурс
У Росії жертвами вибуху бензовоза стали четверо осіб. Ще 11 росіян отримали поранення. Серед них четверо осіб перебувають в стані середнього ступеня тяжкості.
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Трагедія сталася, коли бензовоз при відмові гальм зійшов з дороги, а потім збив постраждалих і загиблих. Хоча на місці події спалахнула пожежа, ні у кого з постраждалих немає опіків, тільки переломи. Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС Росії у Свердловській області, передає ТАСС.
Майже всі постраждалі це місцеві туристи, які жили неподалік від місця події. Зазначимо, що водій бензовоза в момент трагедії був п’яний.
Раніше в ЗМІ заявляли, що постраждалі і загиблі були учасниками міжнародного гірського марафону «Конжак-2019». Це твердження пояснювалося тим, що місце аварії розташовано недалеко від старту і фінішу змагання. Однак місцева влада інформацію заперечила.
Як раніше повідомлялося, в американському штаті Флорида в торговому комплексі вибухнув газ. В результаті поранення отримали щонайменше 20 осіб.
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