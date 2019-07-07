В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/n124013-v-rossii-vzorvalsya-benzovoz-pogibli-4-cheloveka-bolee-10-raneny-foto.html

Ракурс

В России жертвами взрыва бензовоза стали четыре человека. Еще 11 россиян получили ранения разной степени тяжести. Среди них четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Loading...

Трагедия произошла, когда бензовоз при отказе тормозов сошел с дороги, а затем сбил пострадавших и погибших. Хотя на месте происшествия вспыхнул пожар, ни у кого из пострадавших нет ожогов, только переломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Свердловской области, передает ТАСС.

Почти все пострадавшие это местные туристы, которые жили неподалеку от места происшествия. Отметим, что водитель бензовоза в момент трагедии был пьян.

Ранее в СМИ заявляли, что пострадавшие и погибшие являлись участниками международного горного марафона «Конжак-2019». Утверждение объяснялось тем, что место аварии находилось недалеко от старта и финиша соревнования. Однако местные власти информацию опровергли.

Как ранее сообщалось, в американском штате Флорида в торговом комплексе взорвался газ. В результате ранения получили по меньшей мере 20 человек.