Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены. Фото: Днепр час

В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены (ФОТО)

7 июл 2019, 09:55
999

В России жертвами взрыва бензовоза стали четыре человека. Еще 11 россиян получили ранения разной степени тяжести. Среди них четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Loading...

Трагедия произошла, когда бензовоз при отказе тормозов сошел с дороги, а затем сбил пострадавших и погибших. Хотя на месте происшествия вспыхнул пожар, ни у кого из пострадавших нет ожогов, только переломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Свердловской области, передает ТАСС.

Почти все пострадавшие это местные туристы, которые жили неподалеку от места происшествия. Отметим, что водитель бензовоза в момент трагедии был пьян.

В РФ взорвался бензовоз. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее в СМИ заявляли, что пострадавшие и погибшие являлись участниками международного горного марафона «Конжак-2019». Утверждение объяснялось тем, что место аварии находилось недалеко от старта и финиша соревнования. Однако местные власти информацию опровергли.

Как ранее сообщалось, в американском штате Флорида в торговом комплексе взорвался газ. В результате ранения получили по меньшей мере 20 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

НАТО модернизирует противоракетную оборону в ответ на выход РФ из ракетного договора

Из-за выхода России из ракетного договора с США НАТО планирует модернизировать свои системы противоракетной обороны. Меры безопасности заключаются в создании собственных ракет наземного базирования, хотя эту альтернативу в НАТО считают малопривлекательной

Новости мира
11:21

В России взорвался бензовоз: погибли 4 человека, более 10 ранены (ФОТО)

Жертвами взрыва бензовоза в России стали четыре человека. Еще 11 россиян получили ранения. Среди них четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Почти все погибшие оказались туристами

Новости мира
09:55

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04   6 июл
Новости партнеров
Загрузка...