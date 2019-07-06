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Погода в Україні 7 липня: грози і зливи очікуються в більшості областей. Фото: Ракурс

Погода в Україні 7 липня: грози і зливи очікуються в більшості областей (КАРТА)

6 лип 2019, 15:29
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Погода в Україні 7 липня принесе дощі, зливи, а в західних областях очікуються грози. Сонячна погода збережеться тільки в південних і частини східних областей.

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На завтра метеорологи оголосили штормове попередження. Очікується шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. У більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 7 липня буде з опадами. Вдень очікується дощ. Температура повітря вночі складе 15−17° тепла. Вдень повітря в столиці прогріється до 26−28°.

У Львові другий день вихідних принесе сильні зливи. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 25−27° тепла, а вночі буде 15−17°.

У Дніпрі в неділю буде тепло і сонячно. На небі мінлива хмарність. Вночі температура повітря складе 14−16° тепла, а вдень — 26−28°.

В Одесі синоптики опадів не обіцяють. На небі мінлива хмарність. Температура вночі 18−20° тепла, а вдень — 29−31°.

У Харкові днем ​​буде дощ. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14−16° тепла, а вдень — до 25−27°.

Погода в Україні 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 7 липня буде неспокійною, протягом доби можливі невеликі обурення.

Геомагнітна обстановка в Києві 7 липня. Фото: gismeteo

Нагадаємо, раніше стало відомо про прогноз погоди на липень.

Джерело: Ракурс


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