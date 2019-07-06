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Погода в Україні 7 липня: грози і зливи очікуються в більшості областей. Фото: Ракурс
Погода в Україні 7 липня: грози і зливи очікуються в більшості областей (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123999-pogoda-v-ukrayini-7-lypnya-grozy-i-zlyvy-ochikuutsya-v-bilshosti-oblastey-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 7 липня принесе дощі, зливи, а в західних областях очікуються грози. Сонячна погода збережеться тільки в південних і частини східних областей.
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На завтра метеорологи оголосили штормове попередження. Очікується шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с. У більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода в Києві 7 липня буде з опадами. Вдень очікується дощ. Температура повітря вночі складе 15−17° тепла. Вдень повітря в столиці прогріється до 26−28°.
У Львові другий день вихідних принесе сильні зливи. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 25−27° тепла, а вночі буде 15−17°.
У Дніпрі в неділю буде тепло і сонячно. На небі мінлива хмарність. Вночі температура повітря складе 14−16° тепла, а вдень — 26−28°.
В Одесі синоптики опадів не обіцяють. На небі мінлива хмарність. Температура вночі 18−20° тепла, а вдень — 29−31°.
У Харкові днем буде дощ. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14−16° тепла, а вдень — до 25−27°.
Геомагнітна обстановка в Києві 7 липня буде неспокійною, протягом доби можливі невеликі обурення.
Нагадаємо, раніше стало відомо про прогноз погоди на липень.
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