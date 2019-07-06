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Погода в Украине 7 июля: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей. Фото: Ракурс
Погода в Украине 7 июля: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей (КАРТА)https://racurs.ua/n123999-pogoda-v-ukraine-7-iulya-grozy-i-livni-ojidautsya-v-bolshinstve-oblastey-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7 июля принесет дожди, ливни, а в западных областях ожидаются грозы. Солнечная погода сохранится только в южных и части восточных областей.
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На завтра метеорологи объявили штормовое предупреждение. Ожидается шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с. В большинстве областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода в Киеве 7 июля будет с осадками. Днем ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью составит 15−17° тепла. Днем воздух в столице прогреется до 26−28°.
Во Львове второй день выходных принесет сильнейшие ливни. Столбики термометров днем поднимутся до 25−27° тепла, а ночью будет 15−17°.
В Днепре в воскресенье будет тепло и солнечно. На небе переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, а днем — 26−28°.
В Одессе синоптики осадков не обещают. На небе переменная облачность. Температура ночью 18−20° тепла, а днем — 29−31°.
В Харькове днем будет дождь. Ночью столбики термометров поднимутся до 14−16° тепла, а днем — до 25−27°.
Геомагнитная обстановка в Киеве 7 июля будет неспокойной, в течение суток возможны небольшие возмущения.
Напомним, ранее стало известно о прогнозе погоды на июль.
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