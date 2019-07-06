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Погода в Украине 7 июля: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей. Фото: Ракурс

Погода в Украине 7 июля: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей (КАРТА)

6 июл 2019, 15:29
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Погода в Украине 7 июля принесет дожди, ливни, а в западных областях ожидаются грозы. Солнечная погода сохранится только в южных и части восточных областей.

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На завтра метеорологи объявили штормовое предупреждение. Ожидается шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с. В большинстве областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 июля будет с осадками. Днем ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью составит 15−17° тепла. Днем воздух ​​в столице прогреется до 26−28°.

Во Львове второй день выходных принесет сильнейшие ливни. Столбики термометров днем ​​поднимутся до 25−27° тепла, а ночью будет 15−17°.

В Днепре в воскресенье будет тепло и солнечно. На небе переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, а днем ​​— 26−28°.

В Одессе синоптики осадков не обещают. На небе переменная облачность. Температура ночью 18−20° тепла, а днем ​​— 29−31°.

В Харькове днем ​​будет дождь. Ночью столбики термометров поднимутся до 14−16° тепла, а днем ​​— до 25−27°.

Погода в Украине 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 июля будет неспокойной, в течение суток возможны небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 июля. Фото: gismeteo

Напомним, ранее стало известно о прогнозе погоды на июль.

Источник: Ракурс


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