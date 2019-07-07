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Метеорологическое предупреждение: грозы и шквалы передают синоптики. Фото: Фокус
Метеорологическое предупреждение: грозы и шквалы передают синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n124014-meteorologicheskoe-preduprejdenie-grozy-i-shkvaly-peredaut-sinoptiki-karta.htmlРакурс
В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня 7 июля в западных, центральных и северных областях ожидается гроза, а в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются дожди и шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с.
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На востоке и юге страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В связи со значительными дождями во второй половине сегодняшнего дня, уже в течение следующих суток ожидаются подъемы уровней воды на 1 м. Подъем воды ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области).
Отметим, что на горных притоках Днестра могут формироваться скоротечные дождевые паводки с резким повышением уровней воды. Также возможно формирование значительного местного и силового стока.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы в большинстве областей. Хорошая погода сохранится лишь в нескольких областях.
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