Метеорологическое предупреждение: грозы и шквалы передают синоптики. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n124014-meteorologicheskoe-preduprejdenie-grozy-i-shkvaly-peredaut-sinoptiki-karta.html

Ракурс

В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня 7 июля в западных, центральных и северных областях ожидается гроза, а в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются дожди и шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с.

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На востоке и юге страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В связи со значительными дождями во второй половине сегодняшнего дня, уже в течение следующих суток ожидаются подъемы уровней воды на 1 м. Подъем воды ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области).

Отметим, что на горных притоках Днестра могут формироваться скоротечные дождевые паводки с резким повышением уровней воды. Также возможно формирование значительного местного и силового стока.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине ожидаются дожди и грозы в большинстве областей. Хорошая погода сохранится лишь в нескольких областях.