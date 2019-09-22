Пожар на несанкционированной свалке пытаются ликвидировать уже полсуток Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n127130-pojar-na-nesankcionirovannoy-svalke-pytautsya-likvidirovat-uje-polsutok-foto.html

Ракурс

Пожар на несанкционированной свалке вспыхнул вчера около 23.00 за пределами пгт Березанка в Николаевской области.

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Огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожарные смогли локализовать пожар в 00.20, однако отдельные очаги еще горят. Ветреная погода значительно усложняет тушение огня.

Утром к ликвидации пожара дополнительно привлекли бульдозер от коммунального предприятия «Березань».

Сейчас на месте событий продолжают работать четверо пожарных из личного состава и одна единица техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Отметим, что синоптики предупредили об осложнении погодных условий из-за порывов сильного ветра. В ближайшие два дня также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Луцке в ночь с 19 на 20 сентября горел военный госпиталь, который расположен в здании бывшего монастыря ордена тринитариев XVIII века.