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Погода в Украине 23 сентября: будет солнечно и без осадков. Фото: Ракурс

Погода в Украине 23 сентября: будет солнечно и без осадков (КАРТА)

22 сен 2019, 13:55
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Погода в Украине 23 сентября будет преимущественно без осадков. Дожди ожидаются в Закарпатье.

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Синоптики обещают незначительное потепление. Температура воздуха днем составит 11−22°, а ночью опустится до 3−12° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 23 сентября днем осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит 6−8° днем — 13−15°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают по-осеннему теплую погоду. Столбики термометров ночью покажут 4−6°, днем — 18−20°.

В Одессе 23 сентября переменчивая облачность. Ночью температура воздуха опустится до 10−12°, днем ​​поднимется до 20−22°.

В Днепре в понедельник днем осадки не ожидаются. Ночью температура составит 6−8°, днем — 15−17°.

В Харькове 23 сентября Укргидрометцентр обещает прохладу. Ночью термометры покажут 6−8°, днем — 12−14°.

На Закарпатье завтра ожидается дождь. Температура воздуха повысится и ночью составит 5−7°, днем — 19−21°.

Погода в Украине 23 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 23 сентября магнитные бури не ожидаются. Метеорологи предупреждают о незначительных волнениях.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 сентября. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: Ракурс


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