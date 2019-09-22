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Ракурс
Стрельба в США: ранены шесть человек, среди них подростки. Фото: Фокус

Стрельба в США: ранены шесть человек, среди них подростки

22 сен 2019, 14:23
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В американском городе Индианаполис произошла стрельба. В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых получили серьезные ранения. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение Индианаполиса.

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Инцидент произошел около 23.15 в субботу. Среди раненых оказались подростки старшего возраста. Об этом сообщает Nbc News, ссылаясь на офицера Департамента полиции города Индианаполис Джену Кук.

Нападение произошло в семи кварталах от городской развлекательной зоны в центре Индианаполиса.

Пострадавших обнаружили офицеры пешего патрулирования, которые услышали стрельбу и побежали к перекрестку. Две жертвы стрельбы находятся в критическом, но стабильном состоянии. У еще одного раненого серьезные травмы, а у других незначительные ранения.

Полиция предполагает, что нападавшим был один человек. На данный момент ведется расследование и поиски предполагаемого злоумышленника.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате происшествия погибли два человека и еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Источник: Ракурс


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