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Путч Порошенка: екс-президент затролив «слугу народу» за заяву про путч, фото — "РБК Україна"

«Богуцька — наш спікер»: Порошенко затролив «слугу народу» за заяву про путч (ВІДЕО)

22 вер 2019, 15:23
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П’ятий президент України та нардеп з фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко затролив колегу з фракції «Слуга народу» Єлизавету Богуцьку за інформацію про «путч», який він нібито готує.

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Вперше екс-президент особисто прокоментував чутки про путч в інтерв’ю Яніні Соколовій.

Порошенко саркастично назвав Богуцьку прес-спікером своєї політичної сили і жартома підтвердив, що саме вона «заздалегідь повідомить, коли він розпочнеться».

Але люди збирають голоси під петицією про те, щоб пересунути путч з грудня на жовтень, — розповів Порошенко.

Вже без жартів Порошенко нагадав про російську агресію та про те, що в умовах війни Україна «може не пережити новий Майдан».

Державі на сьогоднішній день Майдан точно не потрібний, — заявив п’ятий президент України.

Нагадаємо, що наприкінці серпня у президентській партії «Слуга народу» підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдали збереження посади голови МВС за Арсеном Аваковим.

Листування, в якому фігурує таке вкидання, випадково засвітила нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька. Згодом вона пояснила, що «путч — це сарказм, звичайно».

Джерело: Ракурс


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999

«Богуцька — наш спікер»: Порошенко затролив «слугу народу» за заяву про путч (ВІДЕО)

П’ятий президент України та нардеп з фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко затролив колегу з фракції «Слуга народу» Єлизавету Богуцьку за інформацію про «путч», який він нібито готує, і вперше особисто прокоментував чутки

Новини України
15:23
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