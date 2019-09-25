Скандали в Інституті раку та Одеському медуніверситеті, фото — Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n127267-u-moz-rozpovidaut-pro-skandaly-v-instytuti-raku-ta-odeskomu-meduniversyteti-translyaciya.html

Ракурс

У Міністерстві охорони здоров’я України 25 вересня відбувається прес-брифінг щодо ситуації та стану справ у Національному інституті раку та Одеському національному медичному університеті.

Loading...

Крім того, Андрій Семиволос (перший заступник міністра охорони здоров’я України) і Дмитро Раімов (радник міністра) розповідають про створення і початок роботи Офісу пацієнта.

Учора державні службовці Міністерства охорони здоров’я заявили про блокування роботи певних напрямів новим керівництвом відомства. Вони звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, просять його припинити політичний тиск із боку команди нової міністра та стати посередником у діалозі між ними.

Генеральний директор директорату медичних послуг Оксана Сухорукова у Фейсбук розповіла, що робота міністерства паралізована на 3,5 тижні.