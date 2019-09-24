Олексія Гончарука просять владнати конфлікт в МОЗ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127250-skandal-u-moz-pracivnyky-zayavyly-pro-blokuvannya-roboty-ministerstva-ta-prosyat-goncharuka.html

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Державні службовці Міністерства охорони здоров’я заявили про блокування роботи певних напрямів новим керівництвом відомства.

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Працівники МОЗ звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, просять його припинити політичний тиск із боку команди нової міністра та стати посередником у діалозі між ними. Про це 24 вересня повідомила генеральний директор директорату медичних послуг Оксана Сухорукова на власній сторінці у Facebook.

За її словами робота міністерства паралізована на 3,5 тижні. Зазначається, що у міністерстві зривають закупівлі ліків і вакцин, блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги. Також повідомляється, що призупинено процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, клініки «Охматдит», Інституту дитячої кардіології ім. Ємця. Крім того, інформується, що не затверджується реєстр цін на Нацперелік, що дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби.

Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні, — наголосила Сухорукова.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України призначила Зоряну Черненко очільником Міністерства охорони здоров’я, яка була експертом у «Реанімаційному пакеті реформ» з питань реформування системи охорони здоров’я громадської ради при МОЗ.