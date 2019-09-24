Алексея Гончарука просят уладить конфликт в Минздраве. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127250-skandal-v-minzdrave-chinovniki-zayavili-o-blokirovanii-raboty-ministerstva-i-prosyat-goncharuka.html

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Государственные служащие Министерства здравоохранения заявили о блокировании работы определенных направлений новым руководством ведомства.

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Работники Минздрава обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, просят его прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними. Об этом 24 сентября сообщила генеральный директор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова на собственной странице в Facebook.

По ее словам, работа министерства парализована на 3,5 недели. Отмечается, что в министерстве срывают закупки лекарств и вакцин, блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи. Также сообщается, что приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, клиники «Охматдет», Института детской кардиологии им. Емца. Кроме того, информируется, что не утверждается реестр цен на Нацперечень лекарств, что позволит избежать завышения цен на лекарственные средства.

Действия нового руководства Минздрава ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, — отметила Сухорукова.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины назначила Зоряну Черненко главой Министерства здравоохранения, которая была экспертом в «Реанимационном пакете реформ» по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при Минздраве.