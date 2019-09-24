Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127249-tramp-vystupil-na-genassamblee-oon-prizval-usilit-davlenie-na-iran-i-reformirovat-vsemirnuu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 24 сентября выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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В своем выступлении он призвал страны всего мира увеличить экономическое давление на Иран. Трамп подчеркнул, что ни одна страна не должна поддерживать жажду крови Ирана. Транслировали выступление СМИ в YouTube.

Также Трамп призвал радикально реформировать Всемирную торговую организацию. Он считает, что Китаю нельзя позволять называть себя развивающейся страной за счет других. Глава США добавил, что ввел пошлины на товары из КНР для того, чтобы положить конец американо-китайским разногласиям в торговле.

Коснулся президент и ситуации в Венесуэле. Он заверил, что следит за ситуацией в стране, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал «диктатором и кубинской марионеткой».

Кроме того, Трамп заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над достижением мира в Афганистане. Он отметил, что Белый дом не планирует вести бесконечные войны, но террористы мешают мирному урегулированию ситуации в стране.

Движение «Талибан» продолжает варварские нападения. Мы будем работать с коалицией и нашими афганскими партнерами над искоренением терроризма, и мы никогда не прекратим работу над тем, чтобы мир стал реальностью, — отметил американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп поставил ультиматум касательно финансовой и военной помощи Украине. Он призвал Европейский Союз увеличить финансовую помощь Украине и пообещал приостановить выделение средств для Украины в том случае, если Брюссель не будет помогать Киеву.