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Ракурс
Глава «Укравтодора» Славомир Новак. Фото: Укравтодор

Руководитель «Укравтодора» Славомир Новак подал в отставку

24 сен 2019, 18:27
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Славомир Новак, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины, 24 сентября подал в отставку.

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Решение было принято в связи с окончанием трехлетней каденции Новака на посту. Заявление об отставке уже подано премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Еще несколько недель назад в связи с истечением трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы на должности руководителя «Укравтодора». За три года непростой, но важной работы я получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине, — отметил Новак.

В агентстве сообщили, что за годы руководства Новака был создан Дорожный фонд, проведена децентрализация дорог, а Украина впервые получила грант от Европейского Союза на строительство дорог. Отмечается, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировали 6 тыс. 800 км дорог государственного и местного значения.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Славомир Новак будет уволен с должности главы «Укравтодора». Новак возглавляет «Укравтодор» с 2016 года.

Источник: Ракурс


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