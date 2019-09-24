Глава «Укравтодора» Славомир Новак. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n127248-rukovoditel-ukravtodora-slavomir-novak-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Славомир Новак, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины, 24 сентября подал в отставку.

Loading...

Решение было принято в связи с окончанием трехлетней каденции Новака на посту. Заявление об отставке уже подано премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Еще несколько недель назад в связи с истечением трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы на должности руководителя «Укравтодора». За три года непростой, но важной работы я получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине, — отметил Новак.

В агентстве сообщили, что за годы руководства Новака был создан Дорожный фонд, проведена децентрализация дорог, а Украина впервые получила грант от Европейского Союза на строительство дорог. Отмечается, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировали 6 тыс. 800 км дорог государственного и местного значения.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Славомир Новак будет уволен с должности главы «Укравтодора». Новак возглавляет «Укравтодор» с 2016 года.