Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Председатель Нацполиции Князев подал в отставку, фото — Нацполиция

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Ракурс

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 24 сентября подал в отставку.

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Об этом он объявил сегодня на брифинге в Киеве. Князев не объяснил причины этого решения. Сначала он в течение 20 минут рассказывал об успехах ведомства, которое возглавлял. Впоследствии коротко сообщил, что сегодня подал рапорт министру внутренних дел Арсену Авакову, встал и вышел из зала.

Журналисты намеревались получить больше информации о причинах этого решения, но Князев не вернулся и не сообщил о них.

С 8 февраля 2017 года Князев был председателем Национальной полиции Украины.

Вчера председатель Национальной полиции назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей из-за незадекларированных 650 тыс. евро наличности.

Князев в Фейсбук заявил, что он и его бывшая жена стали жертвами информационной атаки.

Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы, — пояснил Князев.

Глава Нацполиции утверждает, что сделка была оформлена согласно законодательству и с уплаченными налогами. Однако имеющегося пакета документов относительно задекларированию денег польским госслужащим якобы не хватило.

Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан, — добавил Князев.

Также правоохранитель отметил, что у его бывшей жены не изымали ценности. Она якобы имела при себе в сумочке личные средства и 2,1 тыс. евро наличных на командировку.