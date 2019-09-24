Глава Нацполиции Князев подал в отставку

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Председатель Нацполиции Князев подал в отставку, фото — Нацполиция
Глава Нацполиции Князев подал в отставкуhttps://racurs.ua/n127239-glava-nacpolicii-knyazev-podal-v-otstavku.htmlРакурс
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 24 сентября подал в отставку.
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Об этом он объявил сегодня на брифинге в Киеве. Князев не объяснил причины этого решения. Сначала он в течение 20 минут рассказывал об успехах ведомства, которое возглавлял. Впоследствии коротко сообщил, что сегодня подал рапорт министру внутренних дел Арсену Авакову, встал и вышел из зала.
Журналисты намеревались получить больше информации о причинах этого решения, но Князев не вернулся и не сообщил о них.
С 8 февраля 2017 года Князев был председателем Национальной полиции Украины.
Вчера председатель Национальной полиции назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей из-за незадекларированных 650 тыс. евро наличности.
Князев в Фейсбук заявил, что он и его бывшая жена стали жертвами информационной атаки.
Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы, — пояснил Князев.
Глава Нацполиции утверждает, что сделка была оформлена согласно законодательству и с уплаченными налогами. Однако имеющегося пакета документов относительно задекларированию денег польским госслужащим якобы не хватило.
Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан, — добавил Князев.
Также правоохранитель отметил, что у его бывшей жены не изымали ценности. Она якобы имела при себе в сумочке личные средства и 2,1 тыс. евро наличных на командировку.
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