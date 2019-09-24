Голова Нацполіції Князєв подав у відставку, фото — Нацполііція

https://racurs.ua/ua/n127239-golova-nacpoliciyi-knyaziev-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Голова Національної поліції України Сергій Князєв 24 вересня подав у відставку.

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Про це він оголосив сьогодні на брифінгу у Києві. Князєв не пояснив причини цього рішення. Спочатку він впродовж 20 хвилин розповідав про успіхи відомства, яке очолював. Згодом коротко повідомив, що сьогодні подав рапорт міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, підвівся і вийшов із зали.

Журналісти мали намір отримати більше інформації про причини цього рішення, але Князєв не повернувся і не повідомив про них.

З 8 лютого 2017 року Князєв був головою Національної поліції України.

Учора голова Національної поліції назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тис. євро готівки.

Князєв у Фейсбук заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки.

Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії «Атлант» зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці, — пояснив Князєв.

Глава Нацполіції переконує, що угода була оформлена згідно з законодавством та сплаченими податками. Однак наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським держслужбовцям нібито не вистачило.

Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано, — додав Князєв.

Також правоохоронець відзначив, що у його колишньої дружини не вилучали жодні цінності. Вона мала при собі у сумочці особисті кошти та 2,1 тис. євро готівки на відрядження.