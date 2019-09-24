В Украину прибывают паломники-хасиды. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n127238-v-umani-zavtra-ojidaut-do-20-tys-palomnikov-hasidov-gospogranslujba.html

Ракурс

В Умань, где похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман, из разных стран мира массово прибывают паломники-хасиды.

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По состоянию на 12.00 пограничники оформили около 250 паломников. А крупнейшие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября. В частности, завтра в аэропорт «Борисполь» должны прибыть чартерными рейсами до 17 тыс. паломников. Их оформление будет проходить в терминале «Б». Этот терминал откроют специально для оформления указанных рейсов. В аэропортах Одессы и Винницы ожидают до 3 тыс. паломников. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи в массовыми мероприятиями в Умань прибыл сводный отряд полицейских — более 550 правоохранителей из 12 областей Украины. Это сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудники полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Со вчерашнего дня черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Создан специальный отряд, в который вошли силы пожарно-спасательных подразделений из соседних районов области, а также специалисты отделения водолазных спасательных работ, группы пиротехнических работ, отделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинской службы аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Как известно, в Умани похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемого брацлавского течения хасидизма. Все евреи, представляющие течение хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана.

В 2019 году Рош ха-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня до вечера 1 октября.

Напомним, в 2016 году в Умань на иудейский Новый год Рош-га-Шана в ночь со 2 на 3 октября встретила рекордное количество паломников — более 30,5 тысяч хасидов из 21 страны мира.