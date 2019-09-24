Гражданина Украины задержали при пересечении пункта пропуска «Шебекино», фото: infox.ru

https://racurs.ua/n127237-rossiyskie-siloviki-shvatili-ukrainskogo-tamojennika-i-pytalis-vybit-priznanie-v-kontrabande-sbu.html

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Сотрудники российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в этом месяце при пересечении российско-украинской границы задержали инспектора Государственной таможенной службы Украины, который посещал РФ по личным мотивам.

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Инцидент произошел на пункте пропуска «Шебекино» (Белгородская область РФ, с украинской стороны расположен пункт пропуска «Плетеневка» Харьковской области), сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

При осмотре его автомобиля якобы были обнаружены товары двойного назначения, в результате чего таможенника поместили в СИЗО.

Отмечается, что в СИЗО украинца держали в течение двух суток и пытались склонить к признанию якобы совершения им контрабанды потенциально опасных предметов.

В СБУ отмечают, что эту провокацию российские силовики планировали использовать для проведения информационной кампании по «очернению» украинских чиновников.

Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинский гражданин был освобожден из-под стражи, — отмечают в спецслужбе.

По возвращении на территорию Украины таможенник сообщил украинской спецслужбе об этом инциденте.

В СБУ отмечают, что российские силовики нередко прибегают к фабрикации преступлений в отношении граждан Украины, особенно это касается военнослужащих, участников войны на востоке Украины, правоохранителей, чиновников, активистов и представителей патриотических движений.

Целью таких действий является формирование негативного имиджа нашего государства и поддержания образа Украины как врага в российском социуме, а украинцев — как источника ухудшения криминогенной ситуации, отмечают в спецслужбе.

Напомним, в августе СБУ сообщала об установлении факта вербовки российскими силовиками жителя Херсонской области, которого задержали во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска «Армянск» и пытались «выбить» признание в работе на украинскуюспецслужбу.