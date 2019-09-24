Громадянина України затримали під час перетину пункту пропуску «Шебекіно», фото: infox.ru

https://racurs.ua/ua/n127237-rosiyski-sylovyky-shopyly-ukrayinskogo-mytnyka-y-namagalysya-vybyty-ziznannya-v-kontrabandi-sbu.html

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Співробітники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) цього місяця під час перетину українсько-російського кордону затримали інспектора Державної митної служби України, котрий відвідував РФ з особистих мотивів.

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Інцидент стався на пункті пропуску «Шебекіно» (Бєлгородська область РФ, з українського боку розташований пункт пропуску «Плетенівка» Харківської області), повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Під час огляду його автомобіля нібито були виявлені товари подвійного призначення, в результаті чого митника помістили до СІЗО.

Зазначається, що в СІЗО українця тримали впродовж двох діб й намагалися схилити до визнання нібито вчинення ним контрабанди потенційно небезпечних предметів.

У СБУ наголошують, що цю провокацію російські силовики планували використати для проведення інформаційної кампанії з «очорнення» українських чиновників.

Проте, через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності, українського громадянина було звільнено з-під варти, — зазначають у спецслужбі.

Після повернення на територію України митник повідомив українській спецслужбі про цей інцидент.

У СБУ наголошують, що російські силовики нерідко вдаються до фабрикування злочинів щодо громадян України, особливо це стосується військовослужбовців, учасників війни на сході України, правоохоронців, чиновників, активістів та представників патріотичних рухів.

Метою таких дій є формування негативного іміджу нашої держави та підтримання образу України як ворога в російському соціумі, а українців — як джерела погіршення криміногенної ситуації, наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, у серпні СБУ повідомляла про встановлення факту вербування російськими силовиками жителя Херсонської області, котрого затримали під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску «Армянськ» й намагалися «вибити» зізнання в роботі на українську спецслужбу.