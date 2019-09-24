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В одеському парку обірвалася кабіна атракціону. Фото: 7 телеканал

В одеському парку обірвалася кабіна атракціону (ФОТО, ВІДЕО)

24 вер 2019, 15:58
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На Аркадійській алеї в Одесі під час пробного запуску обірвалася кабіна атракціону Bomber. Жертв дивом вдалося уникнути, так як в кабіні нікого не було.

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Як повідомляє одеський «7 телеканал», в даний момент територія, де сталася надзвичайна пригода, огороджена. Інцидент стався сьогодні, 24 вересня.

Працівники парку вирішили перевірити атракціон перед запуском і, як з’ясувалося, зробили це не дарма. Причина, по якій кабіна вилетіла з атракціону, поки невідома.

В одеському парку обірвалася кабіна атракціону. Фото: 7 телеканал

Телеканал зазначає, що кабіна могла вилетіти на людей, які в ці хвилини прогулювалися по алеї. На щастя, все обійшлося. Як розповіли очевидці подій, кабіна впала з невеликої висоти.

Також телеканал опублікував відео з місця подій.

Нагадаємо. що в Овідіопольському районі Одеської області відкрили найбільшу вітроелектростанцію в регіоні.


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