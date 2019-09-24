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Олег Сенцов запланував виступ перед європейцями. Фото: Zik

Сенцов їде до Європи, аби розповісти про утримуваних у Росії політв’язнів (ВІДЕО)

24 вер 2019, 15:49
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Олег Сенцов, який 7 вересня був звільнений з полону внаслідок проведеного обміну з Росією, планує відвідати країни Європи.

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Європейцям український режисер планує розповідати про ув’язнених, які перебувають у Росії. Сенцов відзначив, що докладатиме максимум зусиль і використовуватиме свою медійність, щоб домогтися повернення додому всіх українців. Про це політв’язень розповів в інтерв’ю «Крим.Реалії».

Глобально я буду робити все, що в моїх силах для звільнення наших хлопців. У вузькому розумінні своєї роботи, боротьби, і в широкому — доти, поки від нас Росія, як сказав Подерев’янський, але він сказав трошки грубо, не відчепиться. Зараз поки у мене є моє ім’я і мій голос, і зараз я це роблю, — зазначив Сенцов.

За його словами, 25 вересня він прибуде у Берлін, де у нього вже запланована зустріч. Страсбург Сенцов відвідає 1 жовтня, а ще є заплановані поїздки до Лондона та інших європейських міст.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, який був звільнений з російського полону внаслідок обміну з Росією, заявив про те, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну. Так вчинити він згоден заради того, щоб всі утримувані в Росії українці повернулися додому.

Джерело: Ракурс


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