Російські паспорти в ОРДЛО: журналісти дізналися, що Німеччина ставить у них візи, фото — "Коментарі"

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Ракурс

У Німеччині почали ставити візи в паспорти жителів ОРДЛО, які отримали їх після указу російського президента Володимира Путіна. Такий висновок зробила Рената Альт, депутат від Вільної Демпартії Німеччини.

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Після депутатського запиту Альт отримала докази того, що Німеччина вільно ставить візи в паспорти жителів ОРДЛО. Про це пише Bild.

В офіційній довідці, яку отримала у відповідь на свій запит Рената Альт, зазначено, що з квітня 2019 року Німеччина видала вже більше 100 тис. віз власникам російських паспортів, проте, скільки з них є жителями ОРДЛО, наразі невідомо.

Все це відбувалося на тлі критики процесу видачі російських паспортів на Донбасі з боку Ангели Меркель, канцлера Німеччини, і Хайко Мааса, міністра закордонних справ цієї країни.

Раніше «Ракурс» розповідав про те, що Путін видав указ про видачу російських паспортів на окупованих територіях ДНР та ЛНР за спрощеною схемою. Більшість країн Європи відмовилися визнавати такі паспорти.