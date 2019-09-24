Вбивство Бузини: обвинувачений Медведько пройшов до громадської ради НАБУ. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127233-vbyvstvo-buzyny-obvynuvachenyy-medvedko-proyshov-do-gromadskoyi-rady-nabu-zmi.html

Ракурс

До громадської ради Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) був обраний обвинувачений у вбивстві письменника Олеся Бузини Андрій Медведько.

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Його прізвище було в списку претендентів на місця двох членів ради, яких звільнили за прогули. Другим членом ради став представник політичної сили «Демократична сокира» Іван Ясинський. Про це повідомляє «Страна».

Інтернет голосування за кандидатів завершилося напередодні о 21.00. Офіційно результати повідомлять тільки 30 вересня.

Зазначається, що в раду громадського контролю НАБУ, відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» входять 15 осіб. Головна мета ради — забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Бюро.

Олеся Бузину вбили в квітні 2015 року у дворі будинку, в якому він жив. У його вбивстві звинувачують Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», розгляд вбивства Бузини в суді почалося в січні минулого року.