Голова Вищої ради правосуддя пішов у відставку, йому відразу знайшли заміну. Фото: Закон і бізнес

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Володимир Говоруха, голова Вищої ради правосуддя, написав заяву на звільнення. Про дострокове припинення своїх повноважень він повідомив сьогодні, 24 вересня.

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Під час сьогоднішнього засідання ради Говоруха заявив, що не може продовжувати роботу за станом здоров’я. Про це повідомили в прес-службі ВРП.

За даними відомства, члени ради підтримали рішення керівника. Після цього почалася процедура виборів нового глави ВРП. За підсумками голосування новим головою відомства обрано Андрія Овсієнка. У березні 2017 року його обрали членом ВРП. З травня поточного року він був секретарем третьої Дисциплінарної палати.

Говоруха зайняв посаду голови Вищої ради правосуддя у квітні цього року. Згідно з результатами таємного голосування, Говоруху підтримали 17 членів ВРП, що становить більше половини від її конституційного складу,.

Нагадаємо, що у січні 2017 року Вища рада юстиції була реорганізована шляхом перетворення до Вищої ради правосуддя. З 30 травня 2017 року по 16 квітня ВРП очолював Ігор Бенедисюк.