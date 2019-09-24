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Погода в Україні 25 вересня: на заході дощитиме. Фото: Ракурс

Погода в Україні 25 вересня: на заході дощитиме (КАРТА)

24 вер 2019, 15:09
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Погода в Україні 25 вересня буде холодна та з морозами. Вітер південно-східний зі швидкістю 5−10 м/с.

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Синоптики обіцяють дощі на заході країни. Температура повітря вдень становитиме 13−21°, а вночі від 3° морозу до 12° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 25 вересня вдень опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме від 0° до 2° морозу, вдень — 14−16°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють холодну погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7°, вдень — 17−19°.

В Одесі 25 вересня мінлива хмарність. Вночі температура повітря опуститься до 10−12°, вдень підніметься до 18−20°.

У Дніпрі у середу вдень опади не очікуються. Вночі температура становитиме 1−3° морозу, вдень — 16−18°.

У Харкові 25 вересня Укргідрометцентр обіцяє холод. Вночі термометри покажуть 1−3° морозу, вдень — 11−13°.

На Закарпатті завтра сильна злива. Температура повітря підвищиться і вночі становитиме 8−10°, вдень — 16−18°.

Погода в Україні 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 25 вересня очікується магнітна буря після опівночі до 9.00 ранку. Також очікуються незначні хвилювання.

Геомагнітна обстановка в Києві 25 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попереджають про сильні морози.

Джерело: Ракурс


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