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Ракурс
В Україні очікуються сильні морози. Фото: kr-gazeta

В Україні очікуються сильні морози (КАРТА)

24 вер 2019, 10:55
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На території України очікується похолодання. Синоптики попереджають про сильні морози.

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Вночі 25 вересня у Харківській, Полтавській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях очікуються заморозки у повітрі 0−5°. Синоптики оголосили помаранчевий (погодні умови небезпечні) рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозом, в Донецькій, Київській та Житомирській областях очікуються заморозки на ґрунту 0−5°. Синоптики заявили про жовтий (потенційний) рівень небезпеки.

Український гідрометцентр попереджає, що протягом 24−27 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять Чернівецька і Волинська області.

Пожежна небезпека в Україні 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується мінусова температура. Протягом дня температура становитиме 11−22°, а вночі від 2° морозу до 10° тепла.

Вітер на території України буде східний зі швидкістю 5−10 м/с.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня Український гідрометцентр зробив прогноз на весь перший місяць осені.

Джерело: Ракурс


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