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Переобладнана військова кімната запрацює з наступного тижня, фото: Євген Кравцов

Депутатську кімнату на Центральному вокзалі Києва переобладнають на зал очікування для військовослужбовців (ФОТО)

24 вер 2019, 10:54
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Депутатську кімнату на Центральному залізничному вокзалі Києва переобладнають на зал очікування для військовослужбовців.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

За його словами, наразі тривають останні підготовчі роботи, очікується, що цей пункт запрацює вже з наступного тижня.

Переобладнана військова кімната запрацює з наступного тижня, фото: Євген Кравцов

Кімнату очікування обладнають диванами, телевізором, пральною машиною, wi-fi та камерами схову. Також для відвідувачів буде доступна бібліотека.

Для нас це дуже важливе питання. Ми суттєво та кардинально змінюємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників, — наголосив Кравцов.

Кравцов зазначив, що відповідна ініціатива не обмежиться лише столицею — для військових впродовж кількох тижнів переобладнають депутатські зали також у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кравцов повідомив про плани «Укрзалізниці» вже в 2020 році передати перші залізничні вокзали у приватну власність. На думку Кравцова, така ініціатива може стати ефективним засобом протидії корупції та неефективній роботі.

Джерело: Ракурс


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