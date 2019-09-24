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Переоборудованная военная комната заработает со следующей недели, фото: Евгений Кравцов

Депутатскую комнату на Центральном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих (ФОТО)

24 сен 2019, 10:54
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Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По его словам, сейчас идут последние подготовительные работы, ожидается, что этот пункт заработает уже со следующей недели.

Переоборудованная военная комната заработает со следующей недели, фото: Евгений Кравцов

Комнату ожидания оборудуют диванами, телевизором, стиральной машиной, wi-fi и камерами хранения. Также для посетителей будет доступна библиотека.

Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников, — отметил Кравцов.

Кравцов отметил, что соответствующая инициатива не ограничится только столицей — для военных в течение нескольких недель переоборудуют депутатские залы также в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Напомним, в конце августа Кравцов сообщил о планах «Укрзализныци» уже в 2020 году передать первые железнодорожные вокзалы в частную собственность. По мнению Кравцова, такая инициатива может стать эффективным средством противодействия коррупции и неэффективной работе.

Источник: Ракурс


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