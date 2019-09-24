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​Facebook договорился о приобретении необычного стартапа за космическую сумму. Фото: Дело

​Facebook договорился о приобретении необычного стартапа за космическую сумму

24 сен 2019, 10:52
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Facebook, крупнейшая социальная сеть мира, договорилась о приобретении очередного стартапа. На этот раз руководство соцсети подписало соглашение с компанией CTRL-Labs, которая производит программное обеспечение для управления компьютером силой мысли.

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За необычный стартап Facebook может заплатить космическую сумму. По данным издания Bloomberg, сумма сделки может достигать от 500 млн до 1 млрд долл.

На реализацию стартапа CTRL-Labs ранее смогла привлечь свыше 67 млн долл. Инвесторами компании стали Spark Capital, Founders Fund, фонды GV и Alexa, а также компании Google и Amazon.

По данным издания, одной из разработок стартапа является уникальный браслет, который научили считывать нейронные импульсы в мозгу человека и переводить их в текст на экране без использования дополнительных устройств, в том числе клавиатуры.

После завершения сделки сотрудники CTRL-Labs будут входить в команду специалистов Reality Labs, которая занимается созданием для Facebook продуктов с технологиями дополненной реальности.

Напомним, что компания ​Facebook приостановила работу «десятков тысяч приложений», созданных около 400 разработчиками, в рамках расследования громкого скандала с утечкой персональных данных пользователей из-за деятельности компании Cambridge Analytica.


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