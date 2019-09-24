Facebook домовився про придбання незвичайного стартапу за космічну суму. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n127204-facebook-domovyvsya-pro-prydbannya-nezvychaynogo-startapu-za-kosmichnu-sumu.html

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Facebook, найбільша соціальна мережа світу, домовилася про придбання чергового стартапу. На цей раз керівництво соцмережі підписало угоду з компанією CTRL-Labs, що виробляє програмне забезпечення для управління комп’ютером силою думки.

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За незвичайний стартап Facebook може заплатити космічну суму. За даними видання Bloomberg, сума може досягати від 500 млн до 1 млрд дол.

На реалізацію стартапу CTRL-Labs раніше змогла залучити понад 67 млн дол. Інвесторами компанії стали Spark Capital, Founders Fund, фонди GV і Alexa, а також компанії Google і Amazon.

За даними видання, однією з розробок стартапу є унікальний браслет, який навчили зчитувати нейронні імпульси в мозку людини і переводити їх в текст на екрані без використання додаткових пристроїв, у тому числі клавіатури.

Після завершення операції співробітники CTRL-Labs будуть входити в команду фахівців Reality Labs, яка займається створенням для Facebook продуктів з технологіями доповненої реальності.

Нагадаємо, що компанія Facebook призупинила роботу «десятків тисяч додатків», створених близько 400 розробниками, в рамках розслідування гучного скандалу з витоком персональних даних користувачів через діяльність компанії Cambridge Analytica.