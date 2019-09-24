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Ракурс
В Украине ожидаются сильные морозы. Фото: kr-gazeta

В Украине ожидаются сильные морозы (КАРТА)

24 сен 2019, 10:55
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На территории Украины ожидается похолодание. Синоптики предупреждают о сильных морозах.

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Ночью 25 сентября в Харьковской, Полтавской, Луганской, Сумской и Черниговской областях ожидаются заморозки в воздухе 0−5°. Синоптики объявили оранжевый (погодные условия опасны) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в Донецкой, Киевской и Житомирской областях ожидаются заморозки на почве 0−5°. Синоптики заявили о желтом (потенциальном) уровне опасности.

Украинский гидрометцентр предупреждает, что в течение 24−27 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют Черновицкая и Волынская области.

Пожарная опасность в Украине 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня в Украине ожидается минусовая температура. В течение дня температура составит 11−22°, а ночью от 2° мороза до 10° тепла.

Ветер на территории Украины будет восточный со скоростью 5−10 м/с.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября Украинский гидрометцентр сделал прогноз на весь первый месяц осени.

Источник: Ракурс


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