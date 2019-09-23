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Погода в Украине 24 сентября: в ряде областей ожидается мороз. Фото: Ракурс

Погода в Украине 24 сентября: в ряде областей ожидается мороз

23 сен 2019, 16:05
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Погода в Украине 24 сентября будет без осадков. Ветер восточный со скоростью 5−10 м/с.

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Синоптики обещают похолодание и морозы. Температура воздуха днем составит 11−22°, а ночью от 2° мороза до 10° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 24 сентября днем осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит от 0° до 2° мороза, днем — 12−14°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают по-осеннему теплую погоду. Столбики термометров ночью покажут 4−6°, днем — 19−21°.

В Одессе 24 сентября переменчивая облачность. Ночью температура воздуха опустится до 8−10°, днем ​​поднимется до 19−21°.

В Днепре во вторник днем осадки не ожидаются. Ночью температура составит 5−7°, днем — 15−17°.

В Харькове 24 сентября Укргидрометцентр обещает холод. Ночью термометры покажут от 1° мороза до 1° тепла, днем — 11−13°.

На Закарпатье завтра более теплая погода. Температура воздуха повысится и ночью составит 5−7°, днем — 21−23°.

Погода в Украине 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 24 сентября ожидается магнитная буря от 6.00 до 9.00 утра. Также ожидаются незначительные волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 сентября. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: Ракурс


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