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Украинские военные получили мобильные банно-прачечные комплексы. Фото: Міноборони
Украинские военные получили мобильные банно-прачечные комплексы (ФОТО)https://racurs.ua/n127176-ukrainskie-voennye-poluchili-mobilnye-banno-prachechnye-kompleksy-foto.htmlРакурс
Украинским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в районах проведения операции объединенных сил, закупили мобильные банно-прачечные комплексы. Подразделениям передали первые шесть единиц техники для эксплуатации. Следующую партию должны передать через несколько дней.
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Всего на 2019 в рамках Государственного оборонного заказа было изготовлено 10 таких комплексов. Об этом сообщается в информагентстве Минобороны.
Каждый такой комплекс стоит более 8,5 млн грн. Он оборудован современной техникой, системой обогрева воды и электрогенераторами.
В комплексе военнослужащие могут постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Он состоит из банного модуля с душевой комнатой и прачечной.
Сами комплексы размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом. Они соответствуют всем санитарным и гигиеническим нормам.
Эта техника уже показала высокую эффективность в обеспечении санитарно-гигиенического обслуживания военнослужащих. Армия планирует и в дальнейшем закупать такое оборудование.
Как ранее сообщал «Ракурс», украинская армия в августе решила взять на вооружение отечественных десантно-штурмовых войск американские парашютные системы.
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