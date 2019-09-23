Тело военного обнаружили на Житомирщине. Фото: Цензор.НЕТ

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В Житомирской области на территории одной из воинских частей обнаружили тело солдата срочной службы.

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Рядом с погибшим нашли его оружие — автомат «Калашникова», рожки с патронами, штык-нож. Об этом 23 сентября сообщает «Житомир.info» со ссылкой на заместителя военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковника юстиции Алексея Рыхлюка.

Поступила информация, что на территории одной из воинских частей, которая дислоцируется в Андрушевском районе Житомирской области, ночью 23 сентября было найдено тело военнослужащего срочной службы. Погибшего нашли непосредственно на месте несения службы в суточном наряде. На место происшествия выезжал военный прокурор Житомирского гарнизона, был проведен осмотр места происшествия, осуществлены следственные действия, изъятое оружие, что лежала рядом, — отметил Рыхлюк.

По словам подполковника, тело военного направят на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 сентября в исправительной колонии в Харькове совершил самоубийство тюремщик. Младший инспектор отдела охраны покончил с собой из служебного оружия АК-74. Того дня он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.