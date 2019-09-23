Тіло військового виявили на Житомирщині. Фото: Цензор.НЕТ

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У Житомирській області на території однієї з військових частин виявили тіло солдата строкової служби.

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Поруч загиблого знайшли його зброю — автомат «Калашникова», ріжки з набоями, штик-ніж. Про це 23 вересня повідомляє «Житомир.info» із посиланням на заступника військового прокурора Житомирського гарнізону, підполковника юстиції Олексія Рихлюка.

Надійшла інформація, що на території однієї з військових частин, яка дислокується в Андрушівському районі Житомирської області, вночі 23 вересня було знайдено тіло військовослужбовця строкової служби. Загиблого знайшли безпосередньо на місці несення служби в добовому наряді. На місце події виїжджав військовий прокурор Житомирського гарнізону, було проведено огляд місця події, здійснено слідчі дії, вилучена зброя, що лежала поруч, — зазначив Рихлюк.

За словами підполковника, тіло військового направлять на судово-медичну експертизу. Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 вересня у виправній колонії у Харкові скоїв самогубство тюремник. Молодший інспектор відділу охорони вкоротив собі віку зі службової зброї АК-74. Того дня він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці.