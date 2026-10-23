На Житомирщині 17-річна дівчина допомагала ФСБ отруювати бійців ЗСУ, двоє військових померли. Фото:

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У Житомирській області 17-річна дівчина допомагала російській ФСБ отруювати українських військових.

За завданням окупантів вона фасувала наркотики та надсилала їх поштою, зазначаючи вигадані дані відправника. Росіяни обіцяли їй заплатити за роботу щонайменше 5 тис. грн. Самі ж спецслужби РФ зв’язувалися з військовими через Telegram і пропонували безкоштовні наркотики. Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону. Про це Національна поліція повідомила у Telegram.

Від отруєння загинули двоє військових на Житомирщині, які раніше самовільно залишили військові частини. Військові, яких вдалося врятувати, продовжували службу.

У ході розслідування правоохоронці встановили інших отримувачів посилок, що дозволило запобігти ще чотирьом убивствам у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Правоохоронці вже повідомили дівчині в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою та пересиланні наркотиків і психотропних речовин із метою збуту. Їй загрожує до 15 років тюрми.

У поліції закликали військовослужбовців бути обережні з новими знайомствами і не приймати ліків чи інших препаратів, а також їжі чи напоїв сумнівного походження від малознайомих людей. У разі погроз, варто звернутися до поліції.

Нагадаємо, 18-річний одесит коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Зрадник передав окупантам координати критично важливого хабу, який потім атакували російські реактивні БпЛА. Також він готував теракт у столиці.