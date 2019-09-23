Компромат на принца: MI6 побоюється використання Росією зв'язку Ендрю з педофілом, фото — The Sun

https://racurs.ua/ua/n127174-kompromat-na-prynca-brytanska-rozvidka-pidozruie-scho-rosiya-vykorystovuie-znayomstvo-endru.html

Ракурс

У MI6 стурбовані тим, що в Росії може проявитися компромат на принца Ендрю, сина королеви Єлизавети. Вся справа в дивній дружбі представника королівської родини з відомим фінансистом Джеффрі Епштейном, якого в серпні знайшли мертвим, а до того звинувачували в залученні до проституції малолітніх та торгівлі людьми.

Loading...

Принц Ендрю був помічений у дивній дружбі з відомим фінансистом, а сам компромат може стосуватися подій 2001 року. Про побоювання MI6, пов’язані з матеріалами, що компрометують принца, пише New York Post.

Йдеться про фотографії, на яких принц Ендрю зображений з юною помічницею Епштейна — 17-річною Вірджинією Робертс. Фінансиста Епштейна звинувачували в тому, що він пропонував своїм друзям — впливовим особам та бізнесменам — юних дівчат в якості супутниць.

Самого Епштейна знайшли мертвим — це сталося у серпні цього року. ЗМІ відразу ж назвали його смерть дивною та прив’язали до неї події, так чи інакше пов’язані з його «діяльністю» в якості постачальника неповнолітніх.

Розслідування у справі Епштейна розпочали ще у 2005 році, його проводили у Флориді, де у бізнесмен мав особняк. Особливо старався щодо розслідування справи Джон Марк Даган, який раніше служив у морській піхоті, а потім обіймав посаду помічника флоридского шерифа.

У 2014 в США завели справу вже проти Дагана, оскільки його завзята діяльність суперечила законам. Зокрема, в ході розслідування Даган викладав на спеціально створеному сайті всі розкопані матеріали, серед них виявилися особисті дані більше 14 тис. американців — поліцейських, суддів, федеральних агентів тощо.

Наразі відомо, що Даган отримав політичний притулок у Росії. Саме цей факт став причиною хвилювань англійської MI6.

Раніше «Ракурс» писав про те, що британському спецназу дозволять активні дії у відповідь на провокації з боку Росії. Це буде зроблено для боротьби з наслідками і запобіганню гучних скандалів.