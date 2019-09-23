Компромат на принца: MI6 опасается использования Россией связи Эндрю с педофилом, фото — The Sun

https://racurs.ua/n127174-kompromat-na-princa-britanskaya-razvedka-podozrevaet-chto-rossiya-ispolzuet-znakomstvo-endru.html

Ракурс

В британской разведке MI6 обеспокоены тем, что в России может проявиться компромат на принца Эндрю, сына королевы Элизаветы. Все дело в странной дружбе представителя королевской семьи с известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого в августе нашли мертвым, а до того обвиняли в вовлечении в проституцию малолетних и в торговле людьми.

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Принц Эндрю был замечен в странной дружбе с известным финансистом, причем компромат может касаться событий 2001 года. Об опасениях MI6, связанных с компроментирующими принца материалами, пишет New York Post.

Речь идет о фотографиях, на которых принц Эндрю запечатлен с юной помощницей Эпштейна — 17-летней Вирджинией Робертс. Финансиста обвиняли в том, что он предлагал своим друзьям — влиятельным особам и бизнесменам — юных девушек в качестве спутниц.

Самого Эпштейна нашли мертвым — это случилось в августе этого года. СМИ сразу же назвали его смерть странной и привязали к ней события, так или иначе связанные с его «деятельностью» в качестве поставщика несовершеннолетних.

Расследование по делу Эпштейна было начато еще в 2005 году, его проводили во Флориде, где у бизнесмена был особняк. Особенно усердствовал в расследовании дела некий Джон Марк Даган, ранее служивший в морской пехоте, а затем занимавший пост помощника флоридского шерифа.

В 2014 в США завели дело уже против Дагана, поскольку его рьяная деятельность противоречила законам. В частности, в ходе расследования Даган выкладывал на специально созданном сайте все раскопанные сведения, среди них оказались личные данные более 14 тысяч американцев — полицейских, судей, федеральных агентов.

На сегодня известно, что Даган получил политическое убежище в России. Это и стало причиной волнений английской MI6.

Ранее «Ракурс» писал о том, что британскому спецназу разрешат активные действия в ответ на провокации со стороны России. Это будет сделано для борьбы с последствиями и предотвращением громких скандалов.