Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

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Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Документ закона возвращен с подписью президента 23 сентября. Закон мотивирован тем, что силовые органы использовали фиктивное предпринимательство, чтобы брать взятки и оказывать давление на бизнес. Предполагается, что отмена уголовной ответственности улучшит условия ведения бизнеса.

По мнению депутатов, дела о фиктивном предпринимательстве чаще всего заканчиваются соглашениями со следствием без реальных приговоров.

Авторы законопроекта отмечают, что гуманизация уголовной ответственности позволит создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине.

За этот законопроект Верховная Рада проголосовала 18 сентября. Его поддержали 347 нардепов. Отметим, что в первом чтении за него проголосовали 365 депутатов. Среди тех, кто поддержал отмену уголовной ответственности, оказался глава налоговой службы Сергей Верланов.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Зеленский также подписал закон об импичменте.