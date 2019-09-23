Зеленский подписал закон об импичменте. Фото: NewsOne

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста» импичмент.

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Статус законопроекта № 1012 изменился на сайте парламента. Отмечается, что 23 сентября закон возвращен с подписью президента. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон об импичменте вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Согласно документу, инициировать импичмент может письменное представление, которое подпишет большинство народных депутатов. В документе должно быть правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии. Она будет расследовать обстоятельства государственной измены или иного преступления, в котором подозревают президента.

После принятия решения депутаты должны обратиться в Конституционный и Верховный суды, которые должны рассмотреть конституционность рассмотрения дела и подтвердить наличие признаков преступления в действиях президента.

Решение об импичменте должны принять не менее трех четвертей конституционного состава парламента. Если решение не будет принято, спикер должен извиниться перед главой государства в письменной форме.

Законопроект об импичменте президента Верховная Рада приняла в первом чтении 10 сентября.

Напомним, глава парламента подписал закон об импичменте 19 сентября.